Väiksed riigid jäävad võistutoetamisel kaotajaks

Lufthansa on saanud Saksa valitsuselt 9 miljardit eurot toetust, lisaks sai lennufirma üle 2 miljardi euro toetust Belgialt, Austrialt ja Šveitsilt. Foto: AFP/Scanpix

Koroonakriisi tõttu on Euroopa Komisjon andnud riikidele vabamad käed ettevõtete toetamisel, Soome pelgab, et see rikub ausat konkurentsi ja ajutised leevendused võivad igaveseks kehtima jääda.

„Ohus on aus konkurents. Soome on väike riik, meil saavad žetoonid esimesena otsa, kui riigid toetuspakettidega võistlema lähevad,“ ütles Helsingin Sanomatele Euroopa Komisjoni kaubanduspoliitika eest vastutav Petri Vuorio.