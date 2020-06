Raadiohommikus: idumaastik pärast koroonatormi

Neljapäevases hommikuprogrammis võtame fookusesse iduettevõtluse ja sellesse panustamise. Stuudios on külas idufirmade poolt eelmise aasta investoriks valitud Gerri Kodres, kes räägib nii Eesti start-up-maailma hiidude praegusest käekäigust kui ka kriisi tuules tulnud uutest tulijatest, kelle edusse võiks uskuda.

Ühtlasi uurime, millist mõju avaldavad välisüliõpilased Eesti majandusele ehk rahvalikult, kui palju nad õppides siia raha jätavad? Sellel ja paljudele teistele välisüliõpilaste heaolu puudutavatele küsimustele keskendunud rahvusvahelisest uuringust teeb kokkuvõtte sihtasutuse Archimedes välisturunduse agentuuri juhataja Eero Loonurm.

Lisaks puudutame viimased aastad pidevalt päevakorras olevat teemat – metsandus. Kui keskkonnakaitsjad on edukalt suutnud enda jutupunkte ühiskonnas kajama panna, siis RMK juhatuse esimees Aigar Kallas tõdeb, et metsade säilimise eest võitlejad on loonud ka rohkelt valemüüte.

Saate tõmbame kokku teadetega Põhja-Tallinna kinnisvaraturult, mis said täiendust, kui Hepsor ja Tolaram Grupp teatasid, et investeerivad üheskoos 100 miljonit eurot endise Balti Manufaktuuri kompleksi territooriumi arendamisse. Kokkuvõtet sellel teemal aitab teha Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Hommikuprogrammi juhivad Allan Rajavee ja Indrek Mäe

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates tuleb juttu terasetootmisest: milline on maailma teraseturg ja missugused on tulevikusuunad? Kuidas toota terast võimalikult väikese keskkonnajalajäljega? Kuidas toimuvad terasetööstuse äris müük ja turundus?

Neist ja mitmest muust teemast teeme juttu Swedish Steel AB (SSAB) Baltikumi müügijuhi Anti Metsamaaga. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Fookuses tark tööstus". Tööstusettevõtete digitaliseerimise võimalusi näitava saatesarja teine osa keskendub tööjõupuuduse probleemi lahendamisele läbi digitaliseerimise. Oma kogemust jagavad 'toidutööstuse Orkla Eesti juht Kaido Kaare ja metallintööstuse Hy-Tech Comp juht Urmo Sisask ning ettevõtteid digitaliseerimisel nõustava Lean Digitali ekspert Aleksandr Miina.

Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Saates uurime, kas keskkonnasäästlikud lahendused on juba ka majanduslikult tasuvad või tajutakse emissiooni vähendamise eesmärke majanduses siiski veel piirangutena. Toome külaliste abiga konkreetseid näiteid, kuidas on rohemajandus jõudnud energeetikasse ning uurime, kas ka pangad on valmis krediidiotsuste tegemisel arvestama ka keskkonnaalase jalajälje vähendamise aspekte.

Saates osalevad Tartu abilinnapea Raimond Tamm, Fortum Eesti ASi juhatuse esimees Margo Külaots, LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu ning Tartu Energiaagentuuri energiaekspert Marek Muiste. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Ärikliendid roolis". Osa bussiettevõtetest sai koroonakriisiga pihta pea sama palju kui turismisektor ning nende hulka kuulus ka rahvusvahelisi liine teenindav Lux Express, mis piiride sulgudes pidid ka oma bussid seisma jätma.

Kui valusalt kriis tegelikult hammustas, sellest räägib saates Lux Expressi emafirma ASi Mootor Grupi juht ja omanik Hugo Osula. Samuti räägib Osula sellest, milliste probleemide käes vaevleb bussisektor tervikuna, mida võik teha riik paremini inimeste liikuvuse korraldamisel jne. Stuudios on ka Neste Eesti äriklientide müügijuht Martin Õunap. Saadet juhib Tõnu Tramm.

