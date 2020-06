Hiina megaprojekt jäi osaliselt toppama

Hiina insener. Foto: Scanpix

Hiina välisministeerium teatas täna, et koroonakriis on mõjutanud umbes viiendikku hiiglasliku „Üks vöö, üks tee“ algatuse projektidest.

Ministeeriumi teatel on mõju umbes 40 protsendile projektidest tagasihoidlik ning ülejäänud 30–40 protsenti projektidest on koroonakriis veidi mõjutanud. „Umbes 20 protsendile projektidest on mõju aga tõsine,“ ütles välismajanduse osakonna juht Wang Xiaolong, kes ei täpsustanud asja lähemalt.