Pühad Äripäeva raadios: suurfarmide ellujäämine, idufirmadesse investeerimine ja kohtupraktika "pärlid"

Piimafarm Foto: Andres Haabu

Jaanipühad toovad Äripäeva raadiosse palju päevakajalisi ja põletavaid teemasid – värsketes saadetes räägitakse nii suurfarmide töökäte nappusest, idufirmadesse investeerimisest kui ka kohtupraktika "pärlitest".

Homne raadiopäev toob kuulajateni kolm saadet:

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Idumaailma kõiki tahke tundvad eksperdid Rain Rannu (iduinvestor, kes hiljutise osalusemüügiga Fortumos teenis ca 45 miljonit), Madis Müür (kogenud juhtinvestor mitmes Eesti idus), Ardo Mardisoo (Funderbeami Balti regiooni juht) ja Kristjan Lind (Bikeepi asutaja ja juht) selgitasid, kuidas investeerida idudesse väikeste summadega ja valida välja õiged investeeringud ning vältida investeerimist ebaõnnestumisele määratud idudesse, kuidas tunda ära ükssarviku asutaja ja millal on õige aeg oma investeeringust väljuda. Vestlust juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saates on külas interneti ja sotsiaalmeedia uurija ning Tallinna Ülikooli ekraanimeedia ja innovatsiooni õppekava kuraator Katrin Tiidenberg. Ta selgitab, mida ekraanimeedia mõiste hõlmab, miks seda on vaja kitsamalt õppida ja õpetada, kui suur roll on ekraanidel meie elus ning kuidas hoolitseda selle eest, et ekraanid oleksid suurepärased aknad maailma, mitte ei muudaks meie elu vaesemaks ja õnnetumaks.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Eestlane ei taha teha rasket maatööd, eriti piimafarmis. Töötu ei koli maale, sest pole elamispinda ja mis saab perest ja lastest – koolid ja lasteaiad jäävad üldjuhul farmidest kaugele. Logistika on kehv, autoga tööl käia on kulukas. Nii on suurfarmides tööl olnud siiani võõrtöölised, kes oma tööd on hästi ja südamega teinud. Palga üle ei saa kurta, keskmine brutopalk jääb lüpsjal 1200 euro kanti, küündides kuni 1600 euroni. Maksudki laekuvad riigile kenasti. Miks siis valitsus ei luba võõrtöölisi riiki – seda maaettevõtjad ei mõista.

Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Kolmapäeval, 24. juunil on eetris samuti kolm saadet:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Erki Vabamets ja Siim Maripuu toovad saates näiteid kohtupraktika "pärlitest", mille puhul tekib küsimus, kas kohtud ikka peavad selliste asjadega tegelema, või mis näitavad, mille kõige üle saab kohtus vaielda ja millega kohtud peavad tegelema. Lisaks räägitakse saates kummalistest seadustest ja õiguspraagist. Näiteks sellest, kas peab seadustega määrama kindlaks muru maksimaalse lubatava kõrguse.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Energiatund". Sel korral räägime veel ühest ärist, millest riik võiks lahkuda. Nimelt elektriautode laadimistaristust, mille rajamisega sööstis Eesti aastaid tagasi maailmakaardile.

Toona riigi eestvedamisel rajatud ELMO laadimisvõrk müüdi eelmisel aastal riigifirmale Elektrilevi, kes peab selle peagi taas müügile panema. Miks peaks riik laadimisvõrgu ärist väljuma ja kuidas võrgustik taas ahvatlevalt oksjonile panna, sellest juttu teemegi.

Saates on külas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks, Eleporti juht Raul Potisepp ja Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõe ljudi." Uuesti tuleb mängimisele aprilli alguses eetris olnud saade. Ivan Sergejev mängis lapsepõlves SimCityt ja avastas, et tal on kirg ruumilise mõtlemise vastu. Veerand sajandit hiljem sai temast Narva peaarhitekt ja pärast seda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik. Sergejev oli meie saates külas ja rääkis, kuidas ta pööras New Yorgist sundtagasituleku oma võiduks ja mis motiveerib teda elus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

