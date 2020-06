Ettevõtja kulutas 1,6 miljonit palgatoetust Tesla ostmiseks ja börsil kauplemiseks

Tesla sõiduautod. Foto: Longwei, Scanpix

Ameerika Texase osariigist pärit mees pettis kahtluse kohaselt välja koroonaviiruse piirangutest põhjustatud kriisis 1,6 miljonit dollarit (1,4 mln eurot) palgatoetust ja kasutas raha hoopis Tesla ostmiseks ning börsil kauplemiseks.

Fahad Sahahi süüdistatakse selles, et ta valetas toetuse saamiseks oma mitte tegutseva pulmade planeerimise ettevõtte töötajate arvu kohta. Mees väitis, et tema ettevõtte „Wedding by Farrah“ palgal on 126 töötajat, kelle palgakulude hüvitamiseks kanti mehe ettevõttele mais 1,6 miljonit dollarit. Süüdistuse kohaselt polnud töötajaid aga olemas, sest ettevõte oli kaks aastat tagasi tegevuse peatanud, sest polnud makse tasunud.