Raadiohommikus: SEB rahapesu ja majanduse seis suurettevõtja ning peaökonomisti silma läbi

Äripäeva raadio reedene hommik keskendub värskele SEB Panga rahapesuraporti kokkuvõttele ja võtab Eesti majanduse seisu kokku eduka suurettevõtja ning Eesti suurima panga peaökonomistiga.

Stuudios kõlavad intervjuud SEB Eesti juhi Allan Parikuga, finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleriga, Kaamos Groupi asutaja Kaido Jõelehega ja Swedbanki Eesti peaökonomisti Tõnu Mertsinaga.

Lisaks räägime Saksa finantsjärelevalve fopaast Wirecardiga seoses, USAs uuest koroonalainest, andmekaiste inspektsiooni märgukirjast juhatuse liikmete infot avaldavatele infoportaalidele ja kiratsevast turismist piiride avamise kiuste.

Hommikuprogrammi juhivad Meelis Mandel ja Priit Pokk.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Kuum tool"

Seekord istub kuumal toolil Eesti Panga president Madis Müller, kellega arutleme, kas ettevõtjad, aga ka Euroopa riigid reageerisid koroonakriisis üle. Räägime sellest, miks pole riikide abimeetmed jõudnud tarbimisse ja kas turule paisatud raha jäi ettevõtetesse või kuhugi mujale kinni. Selle taustal püüame saada selgust, kas teise laine tuleku korral tuleks meetmeid paremini ja otsesemalt tarbijani suunata. Juttu tuleb ka aktsiaturgude kiirest taastumisest olukorras, kus majandusele lisandväärtust samas mahus juurde loodud ei ole. Räägime ka rahatrüki ning riikide kasvava võlakoormuse mõjudest euro tulevikule ning testime ideed sotsiaalmaksu alandamisest.

Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00-14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade"

Uus Maa Ärikinnisvara OÜ kutseline maakler Eduard Sorokin ning Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi tutvustavad Rotermanni kvartalist Noblessnerini kulgevate mereäärsete arenduste viimaseid uudiseid ning annavad ülevaate, mis on lähiaastail tulemas.

Tallinna kuldseks miiliks nimetatud piirkonnale keskenduvas saates räägime muu hulgas ka linnahallist, Porto Franco keskusest, Kalaranna Kvartalist ning Patarei merekindlusest. Küsime, kust tulevad nende eksklusiivsete arenduste jaoks era- ja ärikliendid, kuidas on kokku saanud arendajate plaanid ja avalik huvi ning samuti ka, kas investor leiab siit veel mõne müügis oleva krundi või on kõik positsioonid nüüdseks jaotatud.

Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 "Eetris on Tervisekassa"

Saates räägib Laagri perearstikeskuse perearst Elle-Mall Keevallik sellest, kuidas saada suvel maakodus või reisil olles arstiabi, mis roll on pereõel, kuidas leevendada suviseid kergemaid tervisehäireid ja milline mõju on tervislikul elustiilil. Hommikulõigus on juttu üliolulisest teemast, nimelt sellest, kuidas tunda kiirelt ära tõeliselt ohtlike terviseprobleemide sümptomid.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

