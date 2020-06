Poliitikaradar: poliitpiraadid keerutavad mõõku

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: võitlus abielu eest, luhtunud jõuvõte, reitingute trendid.

Suvi on aeg, mil puhatakse, aga samas valmistutakse sügiseks. Seda teevad ka poliitikud. Erakondade toetusreitinguid võib võtta kui sügise-eelset vaheseisu, mille järgi tuleb otsustada edasised sammud. Samas on juba teada mitu teemat, mis sügisel ees ootavad. Nende jaoks tuleb hakata pinnast ette valmistama. Kõige sellega on poliitikud juba algust teinud.