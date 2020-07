Raadiohommikus Tesla aktsia rekord – kas õhk või midagi enamat?

Tesla juht Elon Musk novembris, kui ettevõte esitles uut mudelit nimega Cybertruck. Foto: Ringo H.W. Chiu

Tesla aktsia lööb üha uusi rekordeid ning maksab neljapäevaõhtuse seisuga 1218 eurot. Sellest, mis on aktsia hinna tõusu taga ning kas ettevõttesse on jätkuvalt mõistlik investeerida, räägime esimese Tesla Eestisse tooja Mario Kadastikuga. Uurime temalt, kas Tesla võib ka teises kvartalis kasumlikuks osutuda või on aktsia hindade taga lihtsalt õhk ja rahatrüki kaudu majandusse süstitud optimism.

Räägime ka reisipiirangute leevendamisest ning lennuühenduste taastumisest. Sellest, kuhu ja mis tingimustel saab täna puhkama sõita, aga ka sellest, kuidas on turismisektor koroonakriisi mõjudega hakkama saanud, annab ülevaate Estraveli tegevdirektor Anne Samlik.