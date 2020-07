Meedialiidu väljaanded said kokku 100 000 digitellimust

Foto: LIIS TREIMANN

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmesväljaanded said juuniga kokku 100 000 tasulist digitellimust, mis on 30% rohkem kui mullu septembris.

EML-i juhataja Merle Viirmaa-Treifeldti sõnul on koroonakriis mõjutanud Eestit sarnaselt teiste Euroopa riikidega: sel kevadel on digitellijate arv teinud 15-protsendilise hüppe. „See on suur hüpe, mille suurus on sarnane kõikide Eesti meediamajade puhul,“ ütles ta. „Tegemist ei ole ühe artikli ostjate või juhutellijatega – lisandunud tellijad on valinud just püsitellimuse.“ Püsitellijate hulgas on Viirmaa-Treifeldti sõnul naisi ja mehi võrdselt ning 70% tellijatest on kuni 49-aastased.