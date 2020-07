Uber ostab 2,34 miljardi euro eest idufirma Postmates

Uberi tegevjuht Dara Khosrowshahi. Foto: Reuters/Scanpix

Sõidujagaja Uber teatas, et ostab 2,65 miljardi dollari ehk 2,34 miljardi euro eest toidu kojuveo start-up'i Postmates, et turgutada koroonakriisis tugeva hoobi saanud äri, vahendas Business Insider.

Toidu kojuvedu on Uberi fookuses olnud alates märtsist, kui huvi sõidujagamise vastu kukkus järsult liikumispiirangute tõttu. Uber Eats ja Postmates asuvad püüdma praegust turuliidrit DoorDashi, kel on ligi 45% turuosa. Ühinenud firmade toiduveo turuosa on praegu ligi 35%. Uudise järel tõusis Uberi aktsia täna 9%.