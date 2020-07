Helsingi lennuliiklus näitab lootusekiiri, kuid taastumiseni on veel väga pikk tee

Esimesel poolaastal läbis Helsingi Vantaa lennujaama 4 miljonit reisijat, aasta varem oli vastav number rohkem kui 10 miljonit. Võrdluseks: eelmisel aastal kokku läbis Tallinna lennujaama 3,3 miljonit reisijat. Foto: Reuters/Scanpix

"See kevad ning suve algus on olnud lennuliikluse jaoks enneolematu. Helsingi lennujaamas pole me näinud selliseid reisijate numbreid alates 1980ndate algusest," ütles Soome lennujaamu koondava ettevõtte Finavia lennumarsruudi korraldaja Petri Vuori.

Esimesel poolaastal on Helsingi lennujaamas reisijate arv vähenenud 62%, 4 miljoni reisijani. Kõige suurem madalperiood oli aprill, kus lennujaama läbis kõigest 21 260 inimest. Vuori lisas pressiteates, et juunis ja juulis on märgata väiksemat sorti lootusekiiri: viimastel päevadel on päevane reisijate arv ulatunud kohati 7000 reisijani, kui aprillis olid tipp-päevad 1000 ringis.