Läti kaalub koroonapiirangute karmistamist

Lätis on viimastel päevadel suurenenud koroonaviiruse positiivsete testide arv, mistõttu kaalub sealne valitsus piirangute ülevaatamist, sealhulgas karmistamist. Pildil suletud mänguväljak. Foto: Liis Treimann

Läti terviseministeerium analüüsib COVID-19 juhtumite viimaste päevade suurenenud arvu ja võib teha valitsusele ettepaneku seniste piirangute ülevaatamiseks, vahendab Läti rahvusringhääling.

Läti terviseminister Ilze Vinkele kirjutas eile Twitteris, et tema juhitav ministeerium analüüsib täna, miks sel nädalal on koroonaviirusesse nakatumiste arv kasvanud ja kuidas on trend liikunud.