Raadiohommikus: puuküürnikest vabanemine, vedajate valu ning ettevõtjate vaidlused

Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks võlaõigusseaduse muutmise eelnõu, mis peaks kaitsema üürileandjaid puuküürnike eest. Sellest, millised probleemid saavad lahendatud, ja üüriturul toimuvast laiemalt kõneleme üürikortereid arendava Scandium Kinnisvara ühe omaniku Kalle Aroniga.

Teeme juttu ka disainivaidlustest, millest kirjutas Äripäev eelmisel nädalal ja mida Eesti ettevõtete vahel järjest enam esineb. Miks vaielda, mida ning kuidas enda ettevõtte loodut kaitsma peaks, sellest räägime patendibüroo Käosaar patendivoliniku Indrek Eelmetsaga.

Sel nädalal jõuab lõpule tuntud IT-firmade Max123 ja Võrguvara aasta eest alanud ühinemine. Sündiva IT-taristuettevõtte OIXIO plaanide kohta küsime ettevõte nõukogu esimehelt Ivo Suursoolt.

Lisaks teeme kõne Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni presidendile ja veoettevõtjale Einar Vallbaumile, et rääkida siinseid veofirmasid kahjustavast Euroopa transpordireformist.

10.00–11.00 „Suvepuhkus“. Saates on seekord juttu elamuskingitustest, külas on kingitus.ee tegevjuht Kadri Lepiku ja turundusjuht Kristine Kivimäe.

Räägime sellest, kuidas elamuskingitusi valida, kuidas teenuste pakkujad saavad kingitus.ee pakkumiste baasiga liituda ja millised on kõige kallimad ja ekstreemsemad kingitused.

Saatejuht on Hando Sinisalu

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Kuhu paigutada kontol istuv vaba raha, et see turbulentsetel turgudel kaduma ei läheks? Sellele küsimusele vastasid 3.–5. juulil toimunud investeerimisfestivalil Tuleva fondijuht Tõnu Pekk ja LHV Varahalduse juht Vahur Vallistu. Neid usutles Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, kes avaldas ka enda kriisiplaani. Juttu tuleb ka sellest, millised miinused on indeksifondidel ning kas ja kui palju peaks nende pärast muretsema.

13.00–14.00 „E-kaubanduse areng ja tulevik“. Saade on salvestatud e-kaubanduse kasutajakogemuse konverentsil juunis, kus Raido Tamar SEO Partnerist analüüsis e-poode ning tõi välja probleeme, millesse e-poed takerduvad, ning tõi näiteid erinevatest valdkondadest.

15.00–16.00 „Töö ja palk“. Seekordses saates on põimitud kaks põnevat teemat. Esiteks tuleb lähemalt juttu sellest, kui ettevõtte laieneb teistesse riikidesse ja ühtäkki on tarvis luua hästi toimivat kommunikatsiooni ja organisatsioonikultuuri eri rahvuste ja isiksuste vahel. Teiseks tuleb arutluse alla see, kuidas on 100% kaugtöö tegemine ettevõttele konkurentsieelis.

Stuudios on kolm eksperti: Pipedrive’i personalijuht Leelia Rohumaa, Toggli personalijuht Evelin Andrespok ja Icefire’i personalijuht Sirli Spelman.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller. Saade oli eetris tänavu aasta veebruaris.

