Forbes: Venemaa on jõudnud koroonavaktsiinini

Venemaal on väidetavalt valminud koroonavaktsiin. Foto: Andras Kralla

Venemaal on valminud koroonavaktsiin, mis on läbinud ka inimkatsetused ja osutunud turvaliseks, kirjutab ajakiri Forbes.

"Testimised ja kliinilised uuringud on lõpule viidud ning need tõestasid, et vaktsiin on ohutu," kinnitas Venemaa kliiniliste uuringute ja Sechenovi Ülikooli vanemteadur Elena Smolyarchuk.