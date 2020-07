Raadiohommikus: tegemata töö võib tuua kahju sadade miljonite eest

Teisipäevases hommikuprogrammis uurime statistikaameti juhilt Mart Mägilt, miks ähvardab Eestit kopsakas trahv. Foto: Andres Haabu

Majandusaasta aruande on esitanud vaid 35% ettevõtteid. Sellest tulenev kahju võib ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse ja tuua lõpuks kaela Euroopa Liidu trahvi.

Teisipäevases hommikuprogrammis arutame seda probleemi statistikaameti peadirektori Mart Mägiga.

ETV tähistas pühapäeval oma 65. sünnipäeva. Millised on rahvusringhäälingu suurimad väljakutsed ja mida toob tulevik, räägib ERRi peadirektor Erik Roose.

Euroopa Ülemkogu ummikseisu ja võimalikke lahendusi analüüsime koos ekspeaminister Taavi Rõivasega.

Tallinna kinnisvaraarendajad on mures uue parkimiskohtade korra pärast – seda teemat arutame koos Tallinna abilinnapea Andrei Novikoviga.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Suvepuhkus". Saates vestleme ajaloolise purjelaeva Hoppet kapteni Pekka Rooväliga. Nimelt on Hoppet ainus esimese Eesti ajast säilinud ja tänapäevani seilav ajalooline laev. Seda, mida Hoppet endast täpsemalt kujutab, kuuleb saatest. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund“. Kuidas investeeringukorterit valida ja kuidas leida häid üürilisi, oli üks teema, mida arutati juuli alguses toimunud investeerimisfestivalil.

Selgub, et asi polegi nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Võimalik tootlus tuleks täpselt välja arvutada, oluline on jälgida, kus piirkonnas kui suur korter võtta, ja leida õiged üürilised. See, millised kliente ei tasuks eelistada, võib isegi üllatada.

Investeerimisfestivalil jagasid oma kogemusi kinnisvarainvestorid Saara Arulaane, Liina Henning ja Äripäeva ajakirjanik, kinnisvarainvestor Anu Lill.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool“. Mida peaks tegema selleks, et Eesti liiklussurmade arv teeks järgmise hüppe vähenemise suunas?

Sellele ja mitmele teisele liiklusega seotud küsimustele vastab seekordse saate külaline, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava kuraator ja lektor Heli Ainjärv. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Kasvupinnas“. Läinud nädalavahetusel toimus maaelusuve üks tippsündmus ehk avatud talude päev, kus inimestele avas oma uksed kokku ligi 300 talu.

Saates räägime sellest, miks on see sündmus oluline, samuti agroturismi edendamisest ning ehtsast talutoidust.

Külas on Saidafarmi peremees Juhan Särgava ning Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

