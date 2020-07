Raadiohommikus: millal võiks saabuda koroonaviiruse vaktsiin?

Eile teatas AstraZeneca koostöös Oxfordi ülikooliga, et nende valmistatud koroonaviiruse vaktsiin suutis tekitada immunsüsteemis kaitsereaktsiooni. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Ravimifirmad Moderna ja AstraZeneca on viimaste nädalate jooksul teatanud edust koroonaviiruse vaktsiini leidmisel, kus järjepanu liigutakse katsetustel järgmisesse faasi. Positiivseid uudiseid on kosta ka mujalt maailmast, nii Venemaalt, Indiast kui Hiinast. Kokku on kliiniliste uuringute etappi jõudnud rohkem kui 30 vaktsiinikandidaati.

Millal võiks aga saada esimene vaktsiin kättesaadavaks tavainimestele ning kes on kõige kaugemal? Kolmapäevases hommikuprogrammis vestleme pärast poole kümneseid uudiseid ravimiameti bioloogiliste preparaatide spetsialisti Siim Suutrega, mille poolest vaktsiinikandidaadid üksteisest erinevad ning kui tõhusad nad on.

Veel vestleme LHV ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuumega sellest, millistel sektoritel paistab tulevik paljulubav ning keda on kriis valusamalt löönud.

Tallinnaski filmitud Christopher Nolani suurfilmi „Tenet“ esilinastus lükkus teadmata ajaks edasi. Uudise ajendil vestleme filmiekspert Timo Dieneriga sellest, kui tõsiselt on koroonaviirus sassi löönud filmimaastiku plaanid ning kui pikalt võiks põuaperiood kinos kesta.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates tuleb juttu intellektuaalomandist ja seda riigile kuuluva tarkvara võtmes.

Nimelt on kehtiv riigivaraseadus mõeldud eelkõige vallas- ja kinnisvaraga ehk nii-öelda porgandite ja betooniga seotud suhete korraldamiseks. Samas ei arvesta seadus intellektuaalomandiga ja sellega kaasneb rida probleeme, aga ka kasutamata jäänud võimalusi Eesti ettevõtetele. Millised need on, sellest juttu teemegi.

Saates on külas Tehnopoli Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai, Eesti Infotehnoloogiaettevõtete Liidu juht Jüri Jõema ja advokaadibüroo Triniti advokaat Peeter P. Mõtsküla. Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Energiatund". Saade võtab kokku kevadhooaja põnevad saated ja toob kuulajani huvitavad killud. Juttu tuleb sellest, kuidas elektriauto vabastab tulevikus elektrivõrguga liitumisest, kuidas tarbijad ei kasuta neile antud võimalusi ning kriisi õppetundidest energiaalal. Samuti kõneleme ühest ärist, millest riik võiks kiiremas korras lahkuda.

Saates kõnelevad Eleringi juht Taavi Veskimägi, Eleporti juht Raul Potisepp, Elektrum Eesti juht Andrus Liivand, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energiaturgude ekspert Rein Vaks ja Eleporti tehnoloogiajuht Rain Neemlaid ning Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika instituudi nooremteadur Hardi Koduvere.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje Ljudi". Külas on Vasily Shchiry ja Anna Gritsevich – IT-mees ja jurist, kes peavad oma pagarikoda, kus ei kasutata üldse pärmi. Seetõttu on toodete valmistamise aeg päris pikk, 24 tundi. Käsitööleib on kindlasti tänapäeval trend, kuid selle turg on suhteliselt kitsas.

Intervjuus räägivad Vasily ja Anna, miks nad just selle tegevusala valisid ja kuidas neil õnnestub pidada sellist eksootilist pereäri. Saadet juhib Polina Volkova. Saade oli eetris 2019. aasta augustis.

