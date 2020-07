Iduettevõtjad: meie sektoris on liiga palju haipi ja liiga vähe sütitavaid tiimiliidreid

Iduettevõtte Comodule ühe asutaja Kristjan Maruste sõnul on Eesti start-up-maastikul liiga vähe ettevõtteid. Foto: Raul Mee

Idusektoris on liiga palju ülespuhutust ja mulli, start-up´indusest on loodud mulje kui millestki väga erilisest, leiavad idufirmade juhid. Liiga vähe on aga häid töötajaid, tasakaalu töö- ja puhkeaja vahel ning realistlikke ootusi.

FoundME uuris 16 Eesti idufirma juhilt ja investorilt, mida on idusektoris liiga palju ja mida on liiga vähe.