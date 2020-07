Hoiu-laenuühistu arendab kriisi ajal hoogsalt kinnisvara, hoiustajad ei tea suurt midagi

Erial Kinnisvara arendab Viimsis ridaelamuid ja eramuid, Kristiine linnaosas kortermaja. Foto: Liis Treimann

Hoiu-laenuühistu Erial tütarfirma Erial Kinnisvara arendab keset kriisi usinalt kinnisvara ning on ostnud viimasel ajal juurde kinnistuid, millele seatud hüpoteegid viitavad hoiu-laenuühistult laenatud suurtele summadele.

Hoiu-laenuühistud võtavad oma liikmetelt vastu hoiuseid ning laenavad seda raha liikmetele välja. Kinnisvarainvesteeringuid ühistud justkui teha ei tohiks, et mitte kriisi ajal hätta sattuda, kuid kinnisvarasse saavad nad siiski investeerida tütarfirmade kaudu. Kui tütarfirmasid puudutavaid otsuseid teeb ühistu liikmete asemel juhatus omapäi, on see hoiu-laenuühistute liidu juhatuse esimehe Andrus Ristkoki hinnangul probleem.