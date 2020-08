Raadiohommikus: miks erikomisjonide katse Helmet vaibale kutsuda ebaõnnestus ja mis on Eesti koroonastareegia?

Riigikogu riigeeelarve kontrolli erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon ootamas Martin Helmet. Foto: Liis Treimann

Teisipäeval uurime Äripäeva hommikuprogrammis, miks ebaõnnestus erikomisjonide istung, kus oli plaanis arutada USA advokaadi palkamist rahandusminister Martin Helme poolt. Selgitab riigieelarve kontrolli erikomisjoni juht Jürgen Ligi.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tuleb selgitama, millise strateegiaga kavatseb Eesti riik vastu minna koroonaviiruse võimalikule teisele lainele.

Äripäeva infopangast tuleb Sigrid Kõiv tutvustama uusimaid advokaadibüroode ja ehitusmaterjalide tootjate kvartaliraporteid.

Hommikuprogrammi veavad Äripäeva ajakirjanikud Urmas Jaagant ja Karl-Eduard Salumäe.

Päev jätkub kolme saatega

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Seekordses saates vaatame otsa möödunud kuule. Juulit jäävad iseloomustama tehnoloogiasektori head tulemused, Apple’i aktsia ralli, aga uudis splitist. Hoolimata sellest tasandas Toomase portfellis tehnoloogiasektori tugevust üha nõrgenev dollar ning USA probleemid nii tööturul kui suhetes Hiinaga. Niisiis osutusid Toomase portfelli suurimateks veduriteks hoopis rahapesuskandaali langenud pankadesse tehtud investeeringud. Räägime selle taustal, kuivõrd oluline on valuutarisk ning kas tugevaid ettevõtteid on mõistlik otsida pigem kodule lähemalt või siiski jätkuvalt ka Ameerika Ühendriikidest. Samuti käime üle juulis avaldatud börsiettevõtete tulemused.

Saadet veavad Kaspar Allik ja Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Cleantech". Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates "Cleantech" räägime sel korral sellest, kuidas selle valdkonna iduettevõtted koroonakriisiga kohanesid ja milliseid lahendusi praegusel ajal üldse kiirenditest välja tuleb. Kas konvrentsidel mitteosalemine on iduettevõtele halb või hoopiski hea, sest siis on võimalik keskenduda oma reaalsele tootele, räägib Cleantech ForEsti tegevjuht Erki Ani.

Saate teises osas tutvustame Eesti uut elektrijalgratast, mis natuke nagu on jalgratas, aga natuke ei ole ka. Tudengivormelitega aastaid kätt harjutanud VOK ettevõtte tegijad on nüüd välja tulnud esimese uue põlvkonna elektrirattaga, mille esimene demomudel juba liigub Tallinnas. Millised on edasised plaanid, tutvustab ettevõtte üks asutajatest Indrek Petjärv.

Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

15.00-16.00 "Äripäeva fookuses". Saates räägime järjekordsest kiiresti kasvavast ehk gasellfirmast. Nimelt 17 aastat tagasi loodud filmitootmisettevõttest Amrion. Amrion on teinud menukaid filme nagu Seltsimees laps“, „Klass“, „Röövlirahnu Martin“ ja palju teisi. Peale kohalike filmide on Amrion teinud koostööd ka mitme välismaa produktsioonifirmadega. Sellega liigutakse eesmärgi suunas toota rahvusvaheliselt huvipakkuvaid dokumentaal- ja mängufilme.

Filmitootja paistab Gaselli nimekirjas esile sellepoolest, et üle 85 protsendi käibest moodustab kasum. Täpsemalt vestleme filmitootja eduloost, ettevõtte plaanidest ja tulevikust Amrioni asutaja Riina Sildosega.

Saatejuht on Kertu Mooste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

