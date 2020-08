Esimest korda sai New York Times digitellijatelt rohkem raha kui paberist

The New York Times katab kaduvat reklaamiraha kasvava digitellijate arvuga. Foto: AP Photo/Scanpix

USA mõjuka meediaettevõtte The New York Times Co teise kvartali tulemus ületas analüütikute ootusi ja üllatas sellega, et esimest korda ajaloos ületas ettevõtte digitaalüksuse tulu (veebiuudised, podcastid ja ristsõnad) paberväljaande tulusid, kirjutab Reuters.

The Times, mis võitleb reklaamiraha pärast ülemaailmsete gigantide Facebooki ja Alphabetiga, teenib raha digitellimustest, millega saab vähendada sõltuvust reklaamirahast. Järgmises kvartalis loodab väljaandja digitellimuste tulu 30 protsendi võrra suurendada.