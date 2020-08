Septembrist alates saab hakata tööampse tegema

Alates septembrist saab hakata tööampse tegema. Foto: Liis Treimann

Septembrist on töötutel võimalik hüvituse saamise kõrvalt teha veidi tööd.

Uus kord on mõeldud vähese töötamise lubamiseks - see tähendab, et töö pikkus ei tohi olla pikem kui kaheksa kalendripäeva järjest või kaheksa kalendripäeva kuus, selgitas Vikerraadio hommikuprogrammis töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets, vahendab ERRi uudisteportaal.