Poliitikaradar: Kuhu lähevad vabadused väikeses vabariigis?

Iseseisvuse taastamise 29. aastapäev toob taas teemaks vabadused, mis kevadel alanud viiruseleviku ja sellele koos tulnud piirangute tõttu on tegelikult olnud sel aastal jutu- ja mõtteaineks rohkem kui paljudel varasematel aastatel. Ja on ka põhjust, nii järsku ja jõuliselt pole neid vabadusi vist kunagi kokku tõmmatud, kusjuures kohati inimeste endi tungival nõudmisel. Etteruttavalt võin öelda, et vabadustest räägib täna õhtul oma kõnes ka president Kersti Kaljulaid. Tema kõnest räägin allpool ka lähemalt.

*MIDA KÕNELEB PRESIDENT?

Täna peab president Kersti Kaljulaid kõne iseseisvuse taastamise 29. aastapäeva puhul. Kuigi kõneni on veel mõned tunnid aega, kuulas Poliitikaradar veidi maad ja saan teile anda aimu, mida president täna õhtul Kadriorus rahvale ütleb.