Panga klient leidis oma kontolt üllatuslikult 2,45 miljardit

Bank of America klient leidis oma kontolt üllatuslikult 2,45 miljardit. Foto: Reuters/Scanpix

Bank of America klient leidis oma pangaäppi avades, et tema kontole on laekunud 2,45 miljardit teadmata päritoluga dollarit.

Panga sõnul oli tegemist eksitusega. "Tegelikult oli viga ainult kliendi kontojäägi kuvamises ning see on praeguseks parandatud," sõnas Bank of America pressiesindaja Bill Halidin.