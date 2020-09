Raadiohommikus: kaks saatuslikku investeerimisviga

Langus New Yorgi börsil. Foto: AP/Scanpix

Investoritel on kombeks hoida kaotavaid positsioone liiga kaua ning müüa võitvad investeeringud liiga vara. Just sellisele järeldusele jõudis eestlaste Tallinna Tehnikaülikooli juures valminud teadustöö, mille raames uuriti Tallinna börsi investorite käitumist.

Kuidas neid vigu vältida ja mida rahvusvahelisel areenil kõrge tunnustuse saanud uuring veel paljastas, sellest tulevad stuudiosse rääkima kaks uuringu autorit Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets. Veel uurime meestelt, kuhu on paigutatud nende enda varandus ning kui kauaks taas käima läinud börsibuumi seekord jätkub.

Veel tuleb juttu Rohetiigri algatusest, millega on liitunud ka sõidujagaja Bolt, aga ka peakontorite tegevuse valdkonnas aktiivne Agron Halduse OÜ. Miks on äris üha olulisem pöörata tähelepanu rohelistele trendidele ning kuidas arutut tarbimist piirata, räägime Bolti asutaja Martin Villgu ja Agron Halduse kõneisiku Silver Kuusiga.

Lisaks kuulame Tuleva asutaja Tõnu Peki, aga ka LHV vanemmaakleri Nelli Jansoni, ökonomist Indrek Seppo ning „Aruka investori taskuraamatu“ toimetaja Aivar Õepa mõtteid möödunudnädalaselt indeksitesse investeerimise kiirkursuselt, kus tuli jutuks, miks on USA börsiindeksid põhjendamatult kõrgel.

Viimaks mängime ette LHV Groupi asutajate ja järgmise ajakirja Investor kahe kaanepersooni Andres Viisemanni ja Rain Lõhmuse mõtteid sellest, miks Eesti riik stagneerub, mitte ei kasva.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on külas programmi "Kriisis kasvamise meistriklass" partner ning strateegilise innovatsiooniagentuuri Quantitas asutaja Kaarel Oja ning teenusedisainer Jana Kukk. Oja sõnul alahinnatakse kriisides tekkinud võimalusi ning hirm ebaõnnestumise ees paneb paljud lootustandvad tooted ja teenused riiulile oma aega ootama. Juttu tuleb uudse lähenemisega praktilisest programmist, mille käigus omandatakse teadmised toodete ja teenuste positsioneerimisest kuni turunduse automatiseerimiseni.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates tehakse vahekokkuvõte Rail Baltica projekti hetkeseisust. Millal trassi ehitamine pihta hakkab, millised on suuremad rajatised, mis Eestisse ehitatakse, kuidas läheb maade võõrandamine, kuidas mõjutab projekti valmimisgraafikut hiljutine riigikohtu otsus, kui kindel on projekti rahastus, kuidas laabub koostöö kolme Balti riigi vahel, millal tehakse uuel trassil esimene sõit? Neile küsimustele vastavad RB Estonia juht Tõnu Grünberg ja advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ning Rail Baltica ärivõrgustiku juhatuse liige Tõnis Tamme.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Kuidas Äripäeva TOPid alguse said ning mida arvati üheksakümnendate ärimaastikul majandustulemuste ausast ja läbipaistvast esitamisest? Sellest räägib tänavuse hooaja esimene saade. Saates on toonaste TOPide tegijad: Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, Äripäeva Infopanga andmekeskuse juht Jane Suu ning Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Jätkame konkursi "Parim juht 2020" finalistide tutvustamisega, saates on külas Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak. Juttu tuleb sellest, kuidas rasketel hetkedel mitte alla anda, kuidas juhtida uuendusi, millal peab juht ameti maha panema ja miks värsked ning kogenud juhid kevadel kriisis erinevalt käitusid ja mis on selle tulemus. Samuti räägime juhi tööriistadest ehk kuidas ammutada keerulistel aegadel jõudu ja jaksu, on ju juht tipus üksi.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kahe teise finalistiga oleme saated juba kuulajateni toonud. Saatesarjas „Juhi jutud“ jõudis 20. augustil eetrisse vestlus kaitseväe juhi Martin Heremiga ning 28. augustil tööstusettevõtte Incap grupi juht Otto Richard Pukiga. Parim juht selgub 4. septembril Pärnu juhtimiskonverentsil.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas Soome päritolu investeerimispankur Joakim Helenius. Kas tulevik on pigem apokalüptiline katastroof või põnev seiklus? Kas kliimakatastroofi saab vältida ka tarbimist vähendamata? Kuidas Eestist võib saada väike hiiglane? Sellest räägib ettevõtja, investor ja poliitik Joakim Helenius.

Saadet juhib Äripäeva Akadeemia koolitaja Jaanus Kangur.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

