Enn Veskimägi: 27 miljonit eurot aastas läheb töötule ümberõppele, millest on vähe kasu

Enn Veskimägi Pärnu juhtimiskonverentsil. Foto: Raul Mee

Mööblifirma Standard suuromanik Enn Veskimägi tundis Pärnu juhtimiskonverentsil muret selle pärast, et igal aastal läheb 27 miljonit eurot maksumaksa raha töötukassa kaudu töötute koolitamisele, aga umbes 30 000 töökohta on ikka kogu aeg täitmata.

Ta lisas, et on tööandjate keskliidu aktiivse liikmena sellest rääkinud ka töötukassa juhi Meelis Paaveliga ning Paavel tõdes, et üks osa probleemist on see, et töötukassa ei suuda kontrollida nende koolitusfirmade kvaliteeti, kes töötute koolitamisega tegelevad.