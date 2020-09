Suures võlas turvafirma juht näeb süüd puudulikus riigiabis

Riigile 61 513 eurot võlgu oleva Narva turvafirma Rapid Security juhi Vallo Põldma sõnul tekkis võlgnevus äripõhimõtete kiire muutmise tõttu, mida ettevõte pidi olematu riigiabi tõttu enda rahakotist kinni maksma.

Hoolimata maksuvõlast märkis Põldma, et turvafirmal läheb üsna rahuldavalt. „Majanduse pidurdamise tõttu otsivad ettevõtted just Rapidilt lahendusi, mis asendavad kalleid inimesi,“ märkis Põldma. See tähendab, et Rapid Security on digitaliseerimas turvateenuseid, vahetades välja inimvalve liikumisandurite, turvakaamerate ja muu kaugvalveks vajalike seadmetega.