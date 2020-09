Helme lajatab valitsuse lauda kärpekava

Foto: Andras Kralla

Survestamist alga! Valitsus jagab raha, kisma keskele on tiritud seni pühaks lehmaks olnud riigikaitsekulutused.

Avaliku eelarvevõitluse alguse mõisas ära pidanud, kolis valitsus n-ö päris aruteludega kinniste uste taha. Ja nüüd on eelarvearutelud jõudnud ka teravasse faasi, kus käiku läheb kogu poliitiline relvaarsenal koos survestamise, mõjutamise ja kombineerimisega. Esmaspäeval saab valitsus rahandusministeeriumist ettepaneku asuda ministeeriumite kulusid kärpima. Samas on üleval vihane vaidlus kaitsekulude üle. Kokkuvõttes on eelarvetegu, nagu ikka, poliitiline käesurumine – kes jääb peale.

Meeldetuletus: telli Poliitikaradar endale postkasti https://www.aripaev.ee/telli-poliitikaradari-uudiskiri