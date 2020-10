Ammu lubatud Nordica laen jäi endiselt valitsuselt kinnitamata

Regional Jeti partnerlus LOTiga on üks osa Nordica nii-öelda puntrast. Foto: Scanpix

Majandusminister Taavi Aas ning rahandusminister Martin Helme tõdesid täna valitsuse pressikonverentsil, et hiljutine kohtuotsus, millega saab Nordicat käsitleda Estonian Airi järglasena, teeb Nordicale abi andmise raskemaks.

Aas ütles, et Nordica äriplaan on jätkusuutlik, tema sõnul on ka lennukipark praeguses olukorras parima jätkusuutlikkusega, sest Nordica lennukid pole suured. “Allhange on mõistlik. Ja jätab meile tagaukse lendude tegemiseks,” hindas ta Nordica tütarfirma Regional Jeti tegevust. Viimane toimetab brändi Xfly all.