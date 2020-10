Reformierakond tahab sundida pankasid Eesti ettevõtteid teenindama

Reformierakond toob riigikogu saali eelnõu, millega keelataks pankadel Eesti residentidega kliendisuhtest keeldumine. Foto: Liis Treimann

Pankade otsused ilma lähema põhjenduseta kontosid sulgeda on vastuolus põhiseadusega ning Reformierakonna riigikogu fraktsioon peab paremaks pankadele Eesti residentide teenindamine kohustuslikuks muuta.

Pangad Eestis kuritarvitavad seadusesätet, mille järgi on krediidiasutus vaba otsustama, keda teenindada või keda mitte, ning algselt klientide kaitseks mõeldud seadusepügal on lihtsalt mugav kattevari, mille varjus keelduda inimestele konto avamisest. Samuti on sagedased juhtumid, kus pank otsustab isikutega arvelduskontolepingud lõpetada, sellisele järeldusele jõutakse Reformierakonna fraktsiooni seletuskirjas krediidiasutuste seaduse muutmiskavale.