Raport: Äripäev kuulub väikseima väärinfo riskiga portaalide hulka

Äripäeva kollektiiv. Foto: Andras Kralla

Minimaalse väärinfo riskiga portaalid Eestis on err.ee, rus.err.ee ja aripaev.ee, selgub väärinfo kasutamise värskest raportist.

Andres Kõnno ja Andres Jõesaar Tallinna Ülikoolist koostasid raporti "Väärinfo kasutamisest Eesti meediaturul 2020", millest selgub, et rahvusringhäälingu ja Äripäeva portaalid on läbipaistva ajakirjandusliku praktika ja erapooletult esitatud sisuga. Seetõttu saab lugeja eeldada, et nende lehtede väärinfo risk on suhteliselt väike, kirjutatakse raportis.