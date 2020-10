Riia suuremad hotellid ei suuda uksi lahti hoida

Foto: Andras Kralla

Alates koroonakriisi algusest on Riias suletud üle 20 hotelli, vahendab Läti rahvusringhääling Läti Raadio tänast uudist.

Mõned hotellid ei jätkanud tööd pärast haigusepuhangu esimest lainet, kuid mõned on hiljuti teatanud, et sulgevad ajutiselt uksed. Läti hotellide ja restoranide assotsiatsiooni juht Janis Naglis selgitas, et suletud hotellid on Läti turgu arvestades suured.