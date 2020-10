Ratas: see on parim koalitsioon

Valitsuses kriisi põhjustanud EKRE poliitikud jätsid ka kriisi lahenemise käigus peaministri pigem varju. Foto: Liis Treimann

Pea nädala kestnud valitsuskriis siseminister Mart Helme väljaütlemiste üle sai lõpu kolmapäeval, kui koalitsioonipartnerid leppisid kokku, et ministril oma sõnade eest vastutust kanda ei tule, aga EKRE koalitsioonileppe punkt abielureferendumi osas ei lange kokku järgmise aasta kohalike omavalitsuste valimispäevaga.

"Kriis on seljatatud ja läbi," ütles peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kolmapäeval antud erakorralisel pressikonverentsil. "Maailmavaatelised vaidlused on kõige ägedamad, võib-olla jätsime midagi koalitsioonileppe ajal läbi vaidlemata, need on tulnud viimastel päevadel läbi vaielda," lisas rahandusminister ja EKRE esimees Martin Helme. Isamaa juhti Helir-Valdor Seedrit nimetas Helme rahusobitajaks.