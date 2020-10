Kanada näeb immigrantides majanduse päästerõngast

Kanada immigratsiooniminister Marco Mendicino lausus eile, et immigratsioon on riigi majanduse taastumise jaoks võtme tähtsusega. Foto: The Canadian Press/Scanpix

Kanada valitsus teatas eile, et ootab järgmise kolme aasta jooksul riiki 1,2 miljonit immigranti. Seda on umbes 100 000 võrra rohkem, kui varem planeeritud.

Nimelt on koroonaviiruse pandeemia tinginud selle, et riiki on tänavu tööle ja elama tulnud vähem välismaalasi kui oodati. Seetõttu suurendati järgnevate aastate kvooti. Pikaajaline programm näeb ette, et aastas välja antavate alaliste elamislubade arv vastab umbes ühele protsendile Kanada elanikkonnast.