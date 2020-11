Kaupmeeste liit kritiseerib ministeeriumi plaani

Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil kritiseerib maaeluministeeriumi plaani. Foto: Raul Mee

Kaupmeeste liit näeb, et maaeluministeeriumi seaduseelnõul, mis peaks reguleerima toidutootjate ja jaekettide omavahelisi suhteid, on arvukalt puudujääke.

Liidu juht Nele Peil ütles, et näiteks on probleemne uus nõue, millega kehtestatakse 30-päevane maksetähtaeg kõigile toodetele olenemata nende käibekiirusest. "Näiteks kange alkohol, konservid ja sool ei leia üldjuhul ostjat kuu aja jooksul. Seega kuidas on põhjendatud konservile määrata sama arve tasumise tähtaeg kui piimale?" küsis Peil.