Valitsus kehtestab uued piirangud

Taas hakkavad kehtima koroonaviirusega seotud täiendavad piirangud, kassades tuleb hakata püsima maha märgitud "kollaste joonte" taga. Foto: Liis Treimann

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta Eesti inimeste elu ja tervist.

"Meie eesmärk ei ole panna Eesti elu kinni," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik tänasel pressikonverentsil. Tema sõnul tasuks arvestada, et suure tõenäosusega kestab koroonaviiruse teine laine pikemalt. "Vaktsiini katsetused liiguvad küll jõudsalt edasi, kuid ükski neist ei tule turule sellise tempoga, et me võiksime arvata, et enne järgmise aasta suve on koroonaviiruse olukord lahendatud."