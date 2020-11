Keemiatööstuse TOPi panid kinni peenkeemikud

Keemiatööstuse TOPi võitja TBD-Biodiscovery arendusjuht Olga Tšubrik ja juht Andrus Tasa ettevõtte laboris. Foto: Margus Ansu / Eesti Meedia / Scanpix

Keemiatööstuse TOPis teise koha saanud Icosagen Cell Factory juhi professtor Ustavi sõnul näitab praegune kriis, et majanduse struktuur peab Eestis muutuma.

“Ma ei arva, et turismiga seotud majandusharud peaksid hääbuma – ilmselgelt on sellel sektoril oma koht postpandeemilises maailmas mitte ainult Eestis, vaid ka mujal. Aga Eesti majanduses peavad tekkima uut tüüpi kõrgtehnoloogiale põhinevad ettevõtted, mis on suutelised pakkuma oma tooteid ja teenuseid üle maailma. Arvutimängud, soomlaste laevaga edasi-tagasi sõidutamine, söötmine, jootmine ja lõbustamine on tarvilikud, aga ei ole piisavad tugeva majanduse tekkeks Eestis,” ütles Ustav tööstusuudised.ee uudisteportaalile.