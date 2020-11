Raamatupidajate TOPi kolmas: eesmärk on ise rahastatav kasv

Arveldaja OÜ tegevjuht Gerda Villumson. Foto: Arveldaja.com

Raamatupidamisbüroode edetabelis kolmanda koha saanud Arveldaja OÜ tegevjuht Gerda Villumson märkis koroonakriisist tingitud majanduslanguse kohta, et üldise haiguspuhangust tuleneva majanduslanguse vastu maailm ilmselt ei saa, küll saab see aga olema valdkonniti väga erinev. Tema firma eesmärk on alati olnud kasv.

“Õnneks võime öelda, et oleme pääsenud seni peaaegu olematute kadudega ning sarnaselt hästi on läinud ka enamikul meie klientidel,” möönis juht.