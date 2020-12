SEB töökultuurist: ambitsioonikatele inimestele antakse vabadus tegutseda

SEB ja värbamispartner Kaisa Pelt ja Baltikumi talendijuhtimise protsessi partner Cerlin Pesti. Foto: Andres Laanem

Seekordses „Minu karjääri“ saates jagavad SEB spetsialistid seda, milline on ühe panga väärtuspakkumine ja mille poolest erineb see paljudest teistest ettevõtetest. Külas on SEB Baltikumi talendijuhtimise protsessi partner Cerlin Pesti ja värbamispartner Kaisa Pelt.

Juttu tuleb SEB põhjalikest karjääri- ja selle toetamise võimalustest ning sellest, kuidas pangas häid töötajaid leitakse ja hoitakse.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: