Miks kriisist hoolimata ka tänavu palgatõusu küsima peab

Igal aastal palgatõusu küsida on oluline harjumus. Seda ka aastal 2020, kirjutab Abadesi Osunsade oma Bloombergis avaldatud arvamusloos.

Tavapärane tarkus on, et oma juhilt peaks palgatõusu küsima igal aastal, kirjutab Osunsade. Paraku hoiab paljusid inimesi tagasi hirm, et juht ütleb nende soovile ära. Eriti raske on küsida palgatõusu siis, kui tervet maailma räsib pandeemia.