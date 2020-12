Investoritel on võimalik maksude kaudu veel oma tulu suurendada

Maksuekspert Ranno Tingase sõnul on FIEna tegutsemine ja investeerimine hääbuv nähtus. Kinnisvara, valuutade, krüptoraha ja ühisrahastuste investoritel soovitab ta tegutseda ettevõtte all. Foto: Raul Mee

Kui loodusel on aastavahetusest ükskõik, siis füüsilise isiku kassapõhise maksuarvestuse jaoks on väga suur vahe, kas mingi tulu laekub või kulu tasutakse 31. detsembril või 1. jaanuaril. Seega on praegu hea hetk vaadata üle, mida peaks füüsilise isiku tulumaksuarvestuse jaoks veel selle aastanumbri sees tegema.

Järgmisel aastal pole tulemas investorite jaoks märkimisväärseid muudatusi peale pensioni II samba reformi, kuid enne aasta lukku löömist tasub vaadata, kas on võimalik veel maksuplaneerimise kaudu oma maksukulusid vähendada ja maksutagastust suurendada.