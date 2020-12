Bürokraatia peletas talendid, kes lõid oma firma ja võtsid sihikule miljardi eurose käibe

Modularbanki kaasasutajad, tegevjuht Vilve Vene ja juhatuse liige Rivo Uibo. Foto: Sandra Palm

Äsja investoritelt laienemiseks raha kaasanud pangandusplatvorm Modularbank sihib mõne aastaga miljardi euro suuruse käibe saavutamist. „Meil on põhjust iga keharakuga arvata, et meil on lootust,“ hindas ettevõtte üks asutaja Rivo Uibo.

Modularbanki asutasid tuntud IT-ettevõtte Icefire loojad, mille juured on omakorda Hansapanga IT-osakonnas. Panga rootslaste kätte liikudes kaasnenud bürokraatia mõjus andekatele nii, et nad läksid oma ettevõtet rajama.