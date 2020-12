Raadiohommikus: kui kiiresti taastub Eesti majandus?

Eesti Panga president Madis Müller konverentsil Äriplaan 2021. Foto: Raul Mee

Miks on Eesti Pank veendunud, et järgmisel aastal taastub Eesti majandus ja ettevõtlus kriisist kiiresti? Küsime seda Äripäeva raadio hommikuprogrammis Eesti Panga presidendilt Madis Müllerilt.

Millised on Eesti ettevõtete olulisemad väljakutsed ja mis on Swedbanki järgmise aasta eesmärgid, räägib Swedbanki juht Olavi Lepp. Kinnisvaraeksperdi Tõnu Toompargiga teeme kokkuvõtte lõppevast aastast kinnisvaraturul ning prognoosime olulisi trende järgmisel aastal.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Karl-Eduard Salumäe.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Kuum tool". Aasta viimases saates on külas meediaettevõtja, finantsromantik Hans H. Luik, kellega teeme tiiru ümber maakera ning võtame kokku 2020. aastat. Saates räägib Luik, miks ta arvab, et üleilmsest progressist võidavad eeskätt tema enda sugused kapitalistid ja eliit tervikuna, kuid lõviosa rahvast jääb sellest peost ilma. Samuti tuleb jutuks, miks ta enam ei karda Margus Linnamäed konkurendina. Saadet juhib Igor Rõtov.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Aasta viimases saates on külas tänavu aasta töösturiks valitud Chemi-Pharmi omanik Ruth Oltjer, kellega räägime uuest koroonavastasest biomaskist, aga ka paljust muust. Ruth ütleb intervjuus, et praegune kriis näitab selgelt, kui oluline on iga riigi jaoks omada strateegiliste kaupade tootmise võimekust ja kriisivarusid. Lisaks märgib tööstusjuht, et edaspidi saab aina olulisemaks märksõnaks tööstus 4.0.

Saates on juttu ka uue tehase ehitamisest, mis peaks algama järgmise aasta lõpus, ning sellest, milliseid samme teeb ettevõte ravimitööstuseks saamise nimel. Küsime, keda ta Eesti tööstusjuhtidest imetleb ning kas ja millal võiks Chemi-Pharm börsile minna.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänases saates meenutame novembris toimunud konverentsi Tööstuse Äriplaan.

Esmalt kuulame tänavuse aasta tõelise tähe, desifintseerimisvahendeid tootva ettevõtte Chemi-Pharm tulevikuplaanidest. Näiteks on neilt juba üsna pea oodata ühte vägagi innovaatilist toodet, mis on seotud koroonaviirusega. Sellest räägib Chemi-Pharmi juht Kristo Timberg.

Saate teises pooles on lava aasta noore ettevõtja tiitli saanud Jaan Hendrik Murumetsa päralt. Murumets on IoT ehk asjade interneti lahendusi arendava ettevõtte Krakul tegevjuht. Aasta noor ettevõtja rääkis intrigeerivast teemast: nimelt kuidas juhtida nii-öelda lumehelbekesi tööstuses: mida nad tööandjalt ootavad ja eeldavad ning milliseid muutusi toob noorem põlvkond kaasa töötajate motiveerimises ning juhtimises.

