Võimukõnelused: venekeelsed koolid jäävad, tugevdatakse eestikeelse õppe võimalusi

Reformierakonna ja Keskerakonna kõnelustel lubatakse eestikeelse hariduse osas tegevuskava loomist, lõpetav valitsus lubas eestikeelse hariduse plaani. Foto: Andras Kralla

Reformierakond ja Keskerakond leppisid kokku eestikeelse hariduse tegevuskava loomises.

Koalitsioonikõnelusi pidavad Keskerakond ja Reformierakond rääkisid täna muu hulgas ka hariduse teemadel, kus kahe partei vahel on suurim vastasseis venekeelse hariduse jätkumise osas Eestis. Ei Kaja Kallas Reformierakonnast ega Mailis Reps Keskerakonnast andnud selget vastust, kas venekeelne haridus jääb alles või on see kavas kaotada.