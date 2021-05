Nädala lood: pidu käib, kuid uljalt tantsimiseks põhjust veel pole

Pilt on illustreeriv. Foto: Raul Mee

Sel nädalal kirjutas Äripäev mitmest olulisest teemast: millised ootused on ettevõtjatel valitsusele, lugematutest kohtujuhtumitest ja uuris, kuidas on võimalik, et järsku on kinnisvarabuum?

Nimelt selgus, et kinnisvara tabas aasta lõpus tehingute ja käiberekord, kokku tehti 14 914 ostu-müügitehingut, mille koguväärtus oli 1,2 miljardit eurot.