Valitsusse tuleb mitu üllatuslikku nime

Kaja Kallas ja Mailis Reps. Foto: Andras Kralla

Uues valitsuses saab olema mitu uut ja üllatavat nime: näiteks Põhja prefektuuri prefektist Kristian Jaanist saab siseminister ning Eesti suursaadikust Prahas Eva-Maria Liimetsast saab välisminister, kes mõlemad lähevad kirja Keskerakonna ministrina.

Kaja Kallas kirjutas sotsiaalmeedias, et Reformierakond üritas ministrite valikul saavutada tasakaalu erinevate kriteeriumite alustel. "Sooline tasakaal on mulle oluline, sest meie ridades on palju väga tublisid naisi. Ka kogemuslik tasakaal on oluline ehk et valitsuses oleks nii varasema kogemusega kui värskeid liikmeid," kirjutas Kallas.