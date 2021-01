Kaja Kallas: põlevkiviaeg saab otsa

Peaminister Kaja Kallase sõnul saab põlevkivielektrijaamade aeg otsa. Foto: Liis Treimann

Peaminister Kaja Kallase sõnul on paratamatu, et põlevkivielektrijaamad tuleb sulgeda. Seetõttu peab ta oluliseks ettevalmistusi sellest sektorist vabaneva tööjõu uueks rakendamiseks.

Kallas rääkis intervjuus Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomosti, et 2035. aastaks lähevad põlevkivielektrijaamad Euroopa kliimapoliitika tõttu kinni. See ootus on kirjas ka Reformierakonna ja Keskerakonna värske valitsusliidu koostöölepingus: "Väljume põlevkivielektri tootmisest hiljemalt aastaks 2035 ning põlevkivi kasutamisest energeetikas tervikuna hiljemalt aastaks 2040."