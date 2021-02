YIT teenis tuulepargi arenduse müügilt 40 miljonit eurot kasumit

Tuulegeneraator Foto: Vesa Ranta/YIT

Soome ehituskontsern YIT müüb Kesk-Pohjanmaa Lestinjärve tuulepargi arenduse Põhjamaade taastuvenergiakontsernile OX2.

Projektis on asukoht 72 tuulikule, millel on ehitusload ning uus 400-kilovatine elektriühendus. Valmimisel oleks pargi võimsus 400 megavatti, teatas ehitusfirma börsile. Võrdluseks Eestis on praegu tuuleenergia võimsusi natuke pealt 300 megavati.