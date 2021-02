Euroopa otsib astronaute

ESA astronaut Luca Parmitano 22. novemril 2019. Foto: NASA, NASA/Zumapress/Scanpix

Euroopa Kosmoseagentuur ehk ESA värbab üle 11 aasta uusi astronaute ja julgustab kandideerima naisi, kuna agentuur püüab oma ridades saavutada soolist tasakaalu.

EASi Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras ütles pressiteate vahendusel, et Eesti kodanike jaoks on tegemist esmakordse võimalusega. „Eesti on olnud Euroopa Kosmoseagentuuri liige juba viis aastat ning see on selle perioodi jooksul esimene kord, kui uusi astronaute otsitakse,“ ütles Võõras. Ta lisas, et nendele, kes päris orbiidile sõita ei soovi, on avatud näiteks ka kandideerimine ESA praktikantide programmi.