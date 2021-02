Äripäeva hotellide TOP: 2024. aastani tuleb vastu pidada

Koroonaraskused pole ka Olümpia hotelli säästnud. Foto: Liis Treimann

Äripäeva TOPi-hooaja viimane saade on hotellide TOPist ning selles sektoris on rõõmustavat praegu vähe. Viivitasime ka TOPi koostamisega seni, kuni saime kindlad olla, et need ettevõtted, mis 2019. aasta majandustulemuste põhjal TOPi esiotsa moodustavad, ka 2020. aasta lõpuks veel tegevad on.

Eestis on kaks hotelli, mida iga inimene teab. Üks neist – Olümpia – on tuleval nädalal avaldatava TOPi auhinnalisel kohal. Olümpia turundusdirektor Jarno Mürkel räägib saates, kuidas see hirmus aasta mööda sai ning millised plaanid on püsimajäämiseks tehtud.