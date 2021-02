Raadiohommikus: koroonakriis kestab, aga uusi kortereid ostetakse mühinal. Miks?

Metro Capitali juht Ain Kivisaar ennustas märtsis, et koroona kinnisvara ei murra ja hinnatõusud jätkuvad. Foto: Andras Kralla

Reedel küsime Äripäeva hommikuprogrammis, kuidas on nii, et kuigi koroonaviirusega on kogu elu ebakindlas olekus, kuid uusi kodusid ostetakse ikka hoogsalt. 2021. aasta kinnisvaraturu esimest kaht kuud analüüsib Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

Teisipäeval arutas riigikogu olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika üle. Üks osa välispoliitikast on ka äridiplomaatia ehk meie ettevõtetele kasulike väliskontaktide loomine. Mis on uue valitsuse suunad selles ja kas need vastavad ettevõtjate ootustele, arutame kaubandus-tööstuskoja juhi Mait Paltsiga.